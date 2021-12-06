Тарпищев считает, что Медведев может возглавить рейтинг ATP ближе к лету 2022 года

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил перспективы второй ракетки мира Даниила Медведева сместить с первой строчки рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серба Новака Джоковича.

«Многое будет решаться на Australian Open. В нынешнем сезоне Джокович выиграл этот турнир, набрав 2 тыс. очков. Однако у нас очки идут за последние 12 месяцев, потому их нужно будет подтверждать. Сейчас он борется с вакцинацией, не хочет вакцинироваться. Условно говоря, если он не поедет в Австралию, то у него вычитается сразу 2 тыс. очков, Медведев тогда с ним сможет сравняться. Думаю, если всё будет нормально, то реально Даниил сможет возглавить мировой рейтинг где-то ближе к лету. Потому что у Джоковича может быть там много потерь, поскольку он выиграл три турнира Большого шлема. Значит, где-то к лету, после Открытого чемпионата Франции, Медведев может где-то накрыть его по результатам», — приводит слова Тарпищева «Комсомольская правда».

Джокович впервые возглавил рейтинг ATP в 2011 году. Суммарно он является первой ракеткой мира уже 348 недель, что является рекордом за всю историю тенниса.

Ранее Джокович сообщил, когда примет решение об участии в Открытом чемпионате Австралии — 2022.