СМИ: Джокович сообщил, когда примет решение об участии в AO-2022

Первая ракетка мира Новак Джокович пока не принял решение о своём участии в Открытом чемпионате Австралии по теннису 2022 года.

«Я сообщу вам об этом очень скоро», — цитирует Джоковича журналист Луиджи Гатто в своём Twitter.

Q. Will you play at the Australian Open?



Novak Djokovic: "I will let you know about it very soon." — Luigi Gatto (@gigicat7_) December 3, 2021

34-летний Джокович может пропустить турнир. Предполагается, что девятикратный победитель АО до сих пор не прививался. Первая ракетка мира уклончиво отвечает на вопрос о своём участии в соревнованиях.

Напомним, что, по правилам штата Виктория, все теннисисты должны пройти полную вакцинацию от коронавируса для участия в Открытом чемпионате Австралии, который состоится в Мельбурне 17 — 30 января.

Ранее Джокович поделился эмоциями от выхода сборной Сербии в полуфинал Кубка Дэвиса.