СМИ: Джокович сообщил, когда примет решение об участии в AO-2022
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«Я сообщу вам об этом очень скоро», — цитирует Джоковича журналист Луиджи Гатто в своём Twitter.
Q. Will you play at the Australian Open?— Luigi Gatto (@gigicat7_) December 3, 2021
Novak Djokovic: "I will let you know about it very soon."
34-летний Джокович может пропустить турнир. Предполагается, что девятикратный победитель АО до сих пор не прививался. Первая ракетка мира уклончиво отвечает на вопрос о своём участии в соревнованиях.
Напомним, что, по правилам штата Виктория, все теннисисты должны пройти полную вакцинацию от коронавируса для участия в Открытом чемпионате Австралии, который состоится в Мельбурне 17 — 30 января.
Ранее Джокович поделился эмоциями от выхода сборной Сербии в полуфинал Кубка Дэвиса.