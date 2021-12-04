СМИ: Джокович сообщил, когда примет решение об участии в AO-2022

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Первая ракетка мира Новак Джокович пока не принял решение о своём участии в Открытом чемпионате Австралии по теннису 2022 года.
СМИ: Джокович сообщил, когда примет решение об участии в AO-2022
  • Reuters
  • © Susana Vera

«Я сообщу вам об этом очень скоро», — цитирует Джоковича журналист Луиджи Гатто в своём Twitter.

34-летний Джокович может пропустить турнир. Предполагается, что девятикратный победитель АО до сих пор не прививался. Первая ракетка мира уклончиво отвечает на вопрос о своём участии в соревнованиях.

Напомним, что, по правилам штата Виктория, все теннисисты должны пройти полную вакцинацию от коронавируса для участия в Открытом чемпионате Австралии, который состоится в Мельбурне 17 — 30 января.

Ранее Джокович поделился эмоциями от выхода сборной Сербии в полуфинал Кубка Дэвиса.

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