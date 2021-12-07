Шайба Ничушкина помогла «Колорадо» одержать победу над «Филадельфией» в матче НХЛ

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В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Филадельфия Флайерз».
Шайба Ничушкина помогла «Колорадо» одержать победу над «Филадельфией» в матче НХЛ
  • AP

Матч проходил на арене «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии и завершился победой гостей со счётом 7:5.

В составе «Колорадо» по разу отличились Эрик Джонсон, Габриэль Ландеског, Алекс Ньюхук, Кейл Макар, Валерий Ничушкин, Назем Кадри и Тайсон Джост.

У «Филадельфии» дубль оформил Клод Жиру, ещё по разу отметились Оскар Линдблом, Кэм Аткинсон и Скотт Лотон.

Ранее сообщалось, что «Даллас» обыграл «Аризону» в матче НХЛ, у Радулова — ассистентский дубль.

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