Шайба Ничушкина помогла «Колорадо» одержать победу над «Филадельфией» в матче НХЛ
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Матч проходил на арене «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии и завершился победой гостей со счётом 7:5.
В составе «Колорадо» по разу отличились Эрик Джонсон, Габриэль Ландеског, Алекс Ньюхук, Кейл Макар, Валерий Ничушкин, Назем Кадри и Тайсон Джост.
У «Филадельфии» дубль оформил Клод Жиру, ещё по разу отметились Оскар Линдблом, Кэм Аткинсон и Скотт Лотон.
Ранее сообщалось, что «Даллас» обыграл «Аризону» в матче НХЛ, у Радулова — ассистентский дубль.