Шайба Ничушкина помогла «Колорадо» одержать победу над «Филадельфией» в матче НХЛ

В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Филадельфия Флайерз».

Матч проходил на арене «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии и завершился победой гостей со счётом 7:5.

В составе «Колорадо» по разу отличились Эрик Джонсон, Габриэль Ландеског, Алекс Ньюхук, Кейл Макар, Валерий Ничушкин, Назем Кадри и Тайсон Джост.

У «Филадельфии» дубль оформил Клод Жиру, ещё по разу отметились Оскар Линдблом, Кэм Аткинсон и Скотт Лотон.

Ранее сообщалось, что «Даллас» обыграл «Аризону» в матче НХЛ, у Радулова — ассистентский дубль.