«Даллас» обыграл «Аризону» в матче НХЛ, у Радулова ассистентский дубль

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» одержал победу над «Аризона Койотис».

Встреча, проходившая на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе, завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

В составе «Старз» дублем отметился Джейми Бенн. Ещё по разу отличились Роопе Хинц и Якоб Петерсон. Российский форвард Александр Радулов отдал две голевые передачи, его соотечественник Денис Гурьянов отметился одним ассистом. Вратарь Антон Худобин участия в матче не принимал.

Единственная шайба гостей на счету Шейна Гостисбера. Российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин очков не набирал.

Ранее сообщалось, что две передачи Овечкина помогли «Вашингтону» одержать победу над «Анахаймом».