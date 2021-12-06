Президент «Анжи» отстранён от футбола на полгода условно

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Президент махачкалинского «Анжи» Осман Кадиев отстранён от футбольной деятельности на полгода условно и оштрафован на 125 тыс. рублей.
Президент «Анжи» отстранён от футбола на полгода условно
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

После матча ФНЛ-2 между «Анжи» и «Дружбой» Кадиев вышел на поле и в ультимативной форме предъявил претензии арбитрам. После этого функционер зашёл в судейскую и снова грубо обратился к рефери.

В матче, состоявшемся 10 октября, «Анжи» и «Дружба» сыграли вничью со счётом 0:0.

«Анжи» занимает пятое место в первой группе ФНЛ-2.

Ранее сообщалось, что два игрока клуба ФНЛ-2 отстранены от футбола на пять лет за игру на тотализаторе.

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