Президент «Анжи» отстранён от футбола на полгода условно
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.
После матча ФНЛ-2 между «Анжи» и «Дружбой» Кадиев вышел на поле и в ультимативной форме предъявил претензии арбитрам. После этого функционер зашёл в судейскую и снова грубо обратился к рефери.
В матче, состоявшемся 10 октября, «Анжи» и «Дружба» сыграли вничью со счётом 0:0.
«Анжи» занимает пятое место в первой группе ФНЛ-2.
Ранее сообщалось, что два игрока клуба ФНЛ-2 отстранены от футбола на пять лет за игру на тотализаторе.