«Салават Юлаев» нанёс пятое поражение «Адмиралу» подряд в КХЛ
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Встреча прошла в Уфе и завершилась со счётом 4:2.
В составе хозяев отличились Сергей Шмелёв, Сакари Маннинен, Маркус Гранлунд и Александр Кадейкин. Дальнейвосточный коллектив ответил голами Владислава Калетника и Рихарда Букартса.
Для «Адмирала» это поражение стало пятым подряд в регулярке.
В параллельном матче финский «Йокерит» одолел хабаровский «Амур» (2:0).
Ранее сообщалось, что московское «Динамо» разгромило клуб «Салават Юлаев» в матче КХЛ.