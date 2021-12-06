«Салават Юлаев» нанёс пятое поражение «Адмиралу» подряд в КХЛ

Уфимский «Салават Юлаев» обыграл владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Уфе и завершилась со счётом 4:2.

В составе хозяев отличились Сергей Шмелёв, Сакари Маннинен, Маркус Гранлунд и Александр Кадейкин. Дальнейвосточный коллектив ответил голами Владислава Калетника и Рихарда Букартса.

Для «Адмирала» это поражение стало пятым подряд в регулярке.

В параллельном матче финский «Йокерит» одолел хабаровский «Амур» (2:0).

Ранее сообщалось, что московское «Динамо» разгромило клуб «Салават Юлаев» в матче КХЛ.