Итальянская фигуристка Маттиуццо погибла в автокатастрофе

Итальянская фигуристка Элли Маттиуццо погибла в автомобильной аварии в возрасте 18 лет.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, ДТП произошло в окрестностях Сан-Марино.

Автомобиль Fiat 500, в котором находились Маттиуццо и её молодой человек Даниэле Воланти, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Volkswagen Golf. В итоге Маттиуццо и Воланти скончались на месте, а водитель Volkswagen получил травмы.

Маттиуццо в составе сборной Италии в 2019 году принимала участие в чемпионате мира среди юниоров по синхронному катанию в Швейцарии.

Ранее сообщалось, что в Австрии при сходе лавины погиб 19-летний мотогонщик Рене Хофер.