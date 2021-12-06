Итальянская фигуристка Маттиуццо погибла в автокатастрофе

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Итальянская фигуристка Элли Маттиуццо погибла в автомобильной аварии в возрасте 18 лет.
Итальянская фигуристка Маттиуццо погибла в автокатастрофе
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Как сообщает La Gazzetta dello Sport, ДТП произошло в окрестностях Сан-Марино. 

Автомобиль Fiat 500, в котором находились Маттиуццо и её молодой человек Даниэле Воланти, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Volkswagen Golf. В итоге Маттиуццо и Воланти скончались на месте, а водитель Volkswagen получил травмы.

Маттиуццо в составе сборной Италии в 2019 году принимала участие в чемпионате мира среди юниоров по синхронному катанию в Швейцарии.

Ранее сообщалось, что в Австрии при сходе лавины погиб 19-летний мотогонщик Рене Хофер.

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