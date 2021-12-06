Путин поздравил сборную России по теннису, выигравшую Кубок Дэвиса

Президент России Владимир Путин поздравил сборную России по теннису, которая в третий раз в истории одержала победу в Кубке Дэвиса.

«Уважаемые Шамиль Анвярович, Даниил Сергеевич, Андрей Андреевич, Аслан Казбекович, Карен Абгарович и Евгений Евгеньевич! Я от души поздравляю вас с триумфом на Кубке Дэвиса! Победа в данном турнире — это большое и знаковое событие для нашей сборной, для российского тенниса в целом. Вы продемонстрировали исключительное мастерство, характер и командную сплочённость, отлично сыграв во всех поединках. Вы блистательно выступили в финале, став сильнейшей командой по итогам 2021 года, также победили своих соперников в Кубке АТР и командном зачёте на Играх XXXII Олимпиады в Токио. Конечно же, особые слова признательности — Шамилю Анвяровичу Тарпищеву, который провёл свой 100-й матч, завоевав третий Кубок Дэвиса в качестве капитана национальной сборной», — цитирует Путина официальный сайт президента России.

Сборная России в третий раз в истории стала обладателем Кубка Дэвиса. Прежде это удавалось сделать в 2002 и 2006 годах. На соревнованиях национальную команду представляли Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Аслан Карацев, Карен Хачанов и Евгений Донской. Капитаном являлся Шамиль Тарпищев.

Ранее Матыцин высказался о победе сборной России в Кубке Дэвиса.