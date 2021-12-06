Матыцин — о победе России в Кубке Дэвиса: уверен, наши теннисисты продолжат радовать и дальше

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Министр спорта Олег Матыцин поздравил мужскую сборную России, а также главу Федерации тенниса России (ФТР) Шамиля Тарпищева с победой в Кубке Дэвиса.
Матыцин — о победе России в Кубке Дэвиса: уверен, наши теннисисты продолжат радовать и дальше
  • AP

«Огромные поздравления Шамилю Анвяровичу Тарпищеву и его команде! Очень рад за отечественную школу тенниса. Мы гордимся вами! Уверен, что наши теннисисты продолжат радовать и дальше. Всех с победой», — цитирует слова Матыцина сайт Минспорта.

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