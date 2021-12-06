Губерниев иронично высказался о словах Рудковской в адрес Тутберидзе

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о словах музыкального продюсера и супруги двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яны Рудковской в адрес известного тренера Этери Тутберидзе.

«Поскольку Яна Рудковская очень известный специалист, заслуженный тренер СССР, долго тренировавший и с Алексеем Мишиным, и с Тамарой Москвиной, она знает, что говорит. Кстати говоря, именно после советов Яны Елена Анатольевна Чайковская начала действительно здорово работать с Людмилой Пахомовой и Александром Горшковым, они выиграли олимпийское золото. Более того, именно Яна Рудковская открыла миру Людмилу Белоусову и Олега Протопопова и была против их отъезда, но они её не послушались. Потому мы обязательно должны прислушаться к словам замечательной Яны — она разбирается», — цитирует Губерниева Sport24.

В своём интервью Рудковская заявила, что не считает Этери Тутберидзе величайшим тренером, поскольку у её воспитанников короткая карьера в спорте.

Ранее Лайшев назвал слова Рудковской о Тутберидзе мелкой завистью.