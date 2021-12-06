Лайшев назвал слова Рудковской о Тутберидзе мелкой завистью

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал заявление музыкального продюсера и жены двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яны Рудковской об известном тренере Этери Тутберидзе.

«Это просто дешёвая и мелкая зависть. Этери Георгиевну везде показывают, о ней говорят, пишут про нее. Добейтесь сначала такого результата, а потом уже начинайте критиковать. Тутберидзе, без сомнений, великий и выдающийся тренер», — цитирует Лайшева Sport24.

В своём интервью Рудковская заявила, что не считает Этери Тутберидзе величайшим тренером, поскольку у её воспитанников короткая карьера в спорте.

Ранее Рудковская объяснила, почему не считает Тутберидзе величайшим тренером.