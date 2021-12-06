Лайшев назвал слова Рудковской о Тутберидзе мелкой завистью

Короткая ссылка
Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал заявление музыкального продюсера и жены двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яны Рудковской об известном тренере Этери Тутберидзе.
Лайшев назвал слова Рудковской о Тутберидзе мелкой завистью
  • AP

«Это просто дешёвая и мелкая зависть. Этери Георгиевну везде показывают, о ней говорят, пишут про нее. Добейтесь сначала такого результата, а потом уже начинайте критиковать. Тутберидзе, без сомнений, великий и выдающийся тренер», — цитирует Лайшева Sport24.

В своём интервью Рудковская заявила, что не считает Этери Тутберидзе величайшим тренером, поскольку у её воспитанников короткая карьера в спорте.

Ранее Рудковская объяснила, почему не считает Тутберидзе величайшим тренером.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить