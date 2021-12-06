Рублёв признался, что не всегда выкладывался на полную силу в матчах Кубка Дэвиса

Российский теннисист Андрей Рублёв высказался о своём выступлении на победном для России розыгрыше Кубка Дэвиса.

«В первом матче с Эквадором, когда я расслабился и проиграл второй сет, то потом чуть собрался и выиграл третий — 6:1. Во встрече с Фелисьяно Лопесом я не так сильно расслаблялся, а просто не добавлял в игре по ходу матча, позволил себе какую-то слабину. Он же поймал кураж и заиграл сам не в себя, очень круто провёл матч. Но это был групповой этап, у нас всё равно были хорошие шансы для выхода в плей-офф. Слава богу, реабилитировался в паре. А вот в матче со шведами, когда шёл третий сет и Имер играл просто на невероятном уровне, я понимал, что из-за моей тупости мы можем не выйти в полуфинал, я могу подвести команду. Тогда уже было страшно», — цитирует Рублёва «Матч ТВ».

Россиянин в матче со Швецией обыграл 171-ю ракетку мира Элиаса Имера лишь на тай-брейке (6:2, 5:7, 7:6).

Ранее сообщалось, что Хачанов поделился эмоциями от победы в Кубке Дэвиса.