Рудковская ответила Тарасовой, поставившей Ягудина выше Плющенко

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Известный музыкальный продюсер Яна Рудковская ответила заслуженному тренеру России Татьяне Тарасовой, которая назвала своего воспитанника Алексея Ягудина более хорошим фигуристом, чем Евгений Плющенко.
Рудковская ответила Тарасовой, поставившей Ягудина выше Плющенко
  • © РИА Новости / Виталий Белоусов

В своём интервью она охарактеризовала противостояние Алексея Ягудина и Евгения Плющенко так: «Где Лёша, а где Женя?»

«Кто лучше — Плющенко или Ягудин? Конечно же, каждый тренер будет за своего спортсмена. Я Татьяну Анатольевну в этом поддерживаю. Но сказать: «Где Лёша, а где Женя?»... Действительно, где Лёша и где Женя? А где адекватность? У Леши две Олимпиады, на которых он занял пятое и первое место. А Евгений Плющенко — это двукратный олимпийский чемпион и двукратный серебряный призер. Я считаю по олимпийским медалям. У Жени их четыре, а у Лёши лишь одна. Есть ведь разница, не правда ли? Он самый титулованный одиночник в современной истории, делит рекорд по количеству олимпийских наград только со шведом Йиллисом Графстремом, который почти век назад катался», — цитирует Рудковскую «Спорт-Экспресс».

Ягудин выиграл Олимпиаду-2002, обойдя Плющенко. Евгений побеждал на Играх в 2006 и 2014 годах.

Рудковская является женой Плющенко.

Ранее Рудковская объяснила, почему не считает Тутберидзе величайшим тренером.

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