Медведев рассказал, как его поддерживали партнёры по сборной во время матча с Чиличем

Вторая ракетка мира Даниил Медведев высказался о поддержки партнёров по сборной России во время решающего матча с хорватом Марином Чиличем в финале Кубка Дэвиса.

«Я слышал, как во время матча все кричали. Тяжело было разобрать, кто именно. Один момент помню. Было 5:2, и кто-то на дальней стороне орёт: «Давай!» Никогда в жизни не слышал, чтобы кто-то орал. Это Андрюха Рублёв просто орёт. Видимо, уже расслабился, думает, что уже я выиграл. На ATP Cup тоже так танцевал. Думаю: «Ну, классно всё», — приводит слова Медведева «Матч ТВ».

Сборная России третий раз в истории стала обладателем Кубка Дэвиса. Прежде это удавалось сделать в 2002 и 2006 годах. На соревнованиях национальную команду представляли Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Аслан Карацев, Карен Хачанов и Евгений Донской. Капитаном являлся Шамиль Тарпищев.

В финале Россия обыграла Хорватию со счётом 2:0 благодаря победам Андрея Рублёва над Борной Гойо (6:4, 7:6 (7:5)) и Даниила Медведева над Марином Чиличем (7:6 (9:7), 6:2) в одиночных встречах.

Ранее Медведев рассказал, как сборная России отпраздновала победу в Кубке Дэвиса.