Камельзон о завоевании Кубка Дэвиса: победа государственного масштаба

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Заслуженный тренер России по теннису Владимир Камельзон отреагировал на победу национальной команды в Кубке Дэвиса.

«Победа на Кубке Дэвиса — это признание российского тенниса. Сейчас мы находимся на той стадии, когда Россию признают только тогда, когда она побеждает. Эта победа очень вовремя! Я горжусь ребятами, горжусь Федерацией тенниса России. Эта победа не только отдельно взятых личностей, а победа государственного масштаба», — цитирует Камельзона «Чемпионат».

Он отметил, что Андрей Рублёв и Даниил Медведев полностью справились со своей задачей. По словам специалиста, важно было не довести противостояние до парных матчей и всё решить в одиночных, так как игра с сильным хорватским дуэтом могла поставить крест на чемпионских амбициях национальной команды.

«Теперь нам надо только праздновать и ликовать, что российская команда снова стала обладателем Кубка Дэвиса. Последний раз мы побеждали, когда играли Кафельников и Сафин, а сейчас им пришла новая замена... Счастлив процветанием российского тенниса и за его будущее. Не было никаких сомнений, что ребята победят», — добавил Камельзон.

В финале Россия обыграла Хорватию со счётом 2:0 благодаря победам Андрея Рублёва над Борной Гойо (6:4, 7:6 (7:5)) и Даниила Медведева (7:6 (9:7), 6:2) над Марином Чиличем в одиночных встречах. 

Сборная России третий раз в истории стала обладателем Кубка Дэвиса. Прежде это удавалось сделать в 2002 и 2006 годах. 

Ранее сообщалось, что президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев стал пятым капитаном, выигрывавшим Кубок Дэвиса не менее трёх раз.

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