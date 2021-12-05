Тарпищев стал пятым капитаном, выигрывавшим Кубок Дэвиса не менее трёх раз

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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев стал пятым капитаном в истории, которому удалось выиграть Кубок Дэвиса не менее трёх раз.
Тарпищев стал пятым капитаном, выигрывавшим Кубок Дэвиса не менее трёх раз
  • Reuters
  • © Sergio Perez

Кроме Тарпищева, это удавалось сделать Нилу Фрейзеру, Николе Пиличу, Яннику Ноа и Хансу Олссону.

Тарпищев приводил национальную команду к победе в турнирах 2002, 2006 и 2021 годов, а также выводил сборную в финал в 1994, 1995 и 2007 годах.

В финале Россия обыграла Хорватию со счётом 2:0 благодаря победам Андрея Рублёва над Борной Гойо (6:4, 7:6 (7:5)) и Даниила Медведева над Марином Чиличем (7:6 (9:7), 6:2) в одиночных встречах. 

Ранее сообщалось, что сборной России по теннису вручили Кубок Дэвиса.

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