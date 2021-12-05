Сборная России впервые с 2006 года завоевала Кубок Дэвиса

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Сборная России по теннису спустя 15 лет стала обладателем Кубка Дэвиса.
Сборная России впервые с 2006 года завоевала Кубок Дэвиса
  • Reuters

В финале Россия обыграла Хорватию со счётом 2:0 благодаря победам Андрея Рублёва над Борной Гойо и Даниила Медведева над Марином Чиличем в одиночных встречах.

В составе сборной помимо Медведева и Рублёва обладателями трофея стали Аслан Карацев, Карен Хачанов и Евгений Донской.

Таким образом, россияне впервые с 2006 года выиграли титул. Всего же на счету национальной команды три победы в Кубке Дэвиса.

Ранее сообщалось, что Медведев обыграл Чилича и принёс сборной России Кубок Дэвиса.

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