Сборная России впервые с 2006 года завоевала Кубок Дэвиса

Сборная России по теннису спустя 15 лет стала обладателем Кубка Дэвиса.

В финале Россия обыграла Хорватию со счётом 2:0 благодаря победам Андрея Рублёва над Борной Гойо и Даниила Медведева над Марином Чиличем в одиночных встречах.

В составе сборной помимо Медведева и Рублёва обладателями трофея стали Аслан Карацев, Карен Хачанов и Евгений Донской.

Таким образом, россияне впервые с 2006 года выиграли титул. Всего же на счету национальной команды три победы в Кубке Дэвиса.

Ранее сообщалось, что Медведев обыграл Чилича и принёс сборной России Кубок Дэвиса.