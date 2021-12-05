Сборная России впервые с 2006 года завоевала Кубок Дэвиса
- Reuters
В финале Россия обыграла Хорватию со счётом 2:0 благодаря победам Андрея Рублёва над Борной Гойо и Даниила Медведева над Марином Чиличем в одиночных встречах.
В составе сборной помимо Медведева и Рублёва обладателями трофея стали Аслан Карацев, Карен Хачанов и Евгений Донской.
Таким образом, россияне впервые с 2006 года выиграли титул. Всего же на счету национальной команды три победы в Кубке Дэвиса.
Ранее сообщалось, что Медведев обыграл Чилича и принёс сборной России Кубок Дэвиса.