Медведев обыграл Чилича и принёс сборной России Кубок Дэвиса

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Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над хорватом Марином Чиличем в финале Кубка Дэвиса.
Медведев обыграл Чилича и принёс сборной России Кубок Дэвиса
  • Reuters

Встреча продолжалась 1 час 28 минут и завершилась со счётом 7:6 (9:7), 6:2 в пользу второй ракетки мира.

Первый сет прошёл в достаточно упорной борьбе, однако на тай-брейке Даниил оказался чуть точнее оппонента, четырежды взяв очки на чужой подаче. А во второй партии россиянин уже доминировал, совершив два брейка и выиграв 10 очков на приёме из 21. Он также сделал восемь эйсов и две двойные ошибки.

При этом отечественный спортсмен допустил гораздо меньше невынужденных ошибок (10 против 17), а также был лучше по очкам на своей подаче (47 против 40).

Таким образом, Россия гарантировала себе победу в финальном противостоянии с Хорватией (2:0) и выиграла Кубок Дэвиса. В первом матче Андрей Рублёв одолел Борну Гойо (6:4, 7:6).

Для российской команды это третий титул в истории.

Ранее Рублёв прокомментировал победу над хорватом Борной Гойо в первом матче финала Кубка Дэвиса.

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