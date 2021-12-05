Божович назвал победу над «Химками» важной с турнирной точки зрения

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Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал итоги матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Химок» (2:1).
Божович назвал победу над «Химками» важной с турнирной точки зрения
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«Мы были лучше. Первый тайм также провели неплохо. Там не было моментов, кроме назначенного пенальти в наши ворота. Для нас это был очень большой шок. Второй тайм и мы, и «Химки» играли веселее. И у нас, и у них были атаки. Когда мы сравняли счёт, могли проиграть как мы, так и «Химки». Второй тайм был интересным. Хорошо, что мы успели забить два мяча. Победа важна с турнирной точки зрения, потому что обе команды были в плохом положении. Сейчас у нас ситуация чуть-чуть лучше, но нам ещё предстоит игра с ЦСКА. Мы должны попытаться зацепиться там за очки», — цитирует слова Божовича «Советский спорт».

«Арсенал» одержал вторую победу подряд и поднялся на 11-е место в таблице РПЛ с 19 очками. «Химки» идут последними (14 очков).

Ранее сообщалось, что «Арсенал» обыграл «Химки» в матче РПЛ.

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