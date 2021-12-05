«Арсенал» обыграл «Химки» в матче РПЛ
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Встреча, проходившая на «Арене-Химки», завершилась победой гостей со счётом 2:1.
У хозяев гол на счету Резиуана Мирзова,раелизовавшего пенальти. У гостей отличились Зурико Давиташвили и Эванс Кангва.
В компенсированное время туляки остались в меньшинстве после удаления Брайана Идову.
«Арсенал» одержал вторую победу кряду и поднялся на 11-е место в таблице РПЛ с 19 очками. «Химки» идут последними, имея 14 очков.
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