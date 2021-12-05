Саночник Репилов занял второе место в спринте на этапе КМ в Сочи
Российский саночник Роман Репилов показал второй результат в спринте на этапе Кубка мира, который проходит в Сочи.
- © РИА Новости / Владимир Астапкович
- РИА Новости
Репилов уступил итальянцу Доминику Фишналлеру на 0,039 секунды. Замкнул тройку сильнейших австриец Вольфганг Киндль.
В соревнованиях двоек россияне Александр Денисьев и Владислав Антонов также показали второй результат.
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