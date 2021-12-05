Рублёв — о финале Кубка Дэвиса: хорваты очень опасны

Андрей Рублёв оценил шансы сборной России по теннису в финальном матче Кубка Дэвиса с командой Хорватии.

«У хорватов самая сильная пара на данный момент в туре. Плюс у них Марин Чилич — топ-игрок, который выигрывал Открытый чемпионат США в 2014 году. Он может показать невероятный уровень. Хорваты очень опасны», — цитирует Рублёва ТАСС.

Россияне обыграли в полуфинале сборную Германии со счётом 2:1. Финал Кубка Дэвиса пройдёт 5 декабря в Мадриде. Ориентировочное начало первой игры — в 18:00 мск.

В состав российской команды, помимо Рублёва, входят Даниил Медведев, Аслан Карацев, Карен Хачанов, Евгений Донской и Роман Сафиуллин.

Ранее Андрей Чесноков прокомментировал выход сборной России по теннису в финал Кубка Дэвиса.