Рублёв — о финале Кубка Дэвиса: хорваты очень опасны
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«У хорватов самая сильная пара на данный момент в туре. Плюс у них Марин Чилич — топ-игрок, который выигрывал Открытый чемпионат США в 2014 году. Он может показать невероятный уровень. Хорваты очень опасны», — цитирует Рублёва ТАСС.
Россияне обыграли в полуфинале сборную Германии со счётом 2:1. Финал Кубка Дэвиса пройдёт 5 декабря в Мадриде. Ориентировочное начало первой игры — в 18:00 мск.
В состав российской команды, помимо Рублёва, входят Даниил Медведев, Аслан Карацев, Карен Хачанов, Евгений Донской и Роман Сафиуллин.
Ранее Андрей Чесноков прокомментировал выход сборной России по теннису в финал Кубка Дэвиса.