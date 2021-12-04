Чесноков: сборная России выиграет Кубок Дэвиса, если не случится ничего дурацкого

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков прокомментировал выход сборной России по теннису в финал Кубка Дэвиса.

«Если брать то, с какой тяжестью Рублёв играл предварительные матчи, я, конечно, не ожидал, что он так «казнит» Кёпфера. Это было очень легко. Такое ощущение, что его отпустило после матча со шведом Имером. Та победа его буквально раскрыла. Такое бывает после тяжелейших матчей. А Даня Медведев был просто сильнее и увереннее Штруффа. Я понимал, что наши сильнее немцев, но не думал, что всё будет так уверенно и легко», — цитирует Чеснокова РИА Новости.

При этом он отметил, что у соперников России по финалу из Хорватии очень сильная пара, из-за чего можно сказать, что отечественные теннисисты уже начинают решающий матч со счёта 0:1.

«Но если ничего такого дурацкого не случится, я рассчитываю, что счёт будет 2:0 после первых двух одиночек. Я не знаю, сколько еще сюрпризов может сделать хорват Гойо. Это же должно когда-то закончиться. Он выиграл у всех, у кого возможно. Где он был раньше? Ему уже 23 года. Странно, что он раньше не обыгрывал сильных игроков, а теперь вдруг раскрылся. Думаю, что завтра всё будет нормально у наших ребят», — добавил Чесноков.

Андрей Рублёв обыграл Доминика Кёпфера со счётом 6:4, 6:0, а Даниил Медведев взял верх над Яном-Леннардом Штруффом (6:4, 6:4). Это позволило сборной России одолеть Германию (2:0) и выйти в финал Кубка Дэвиса, где она 5 декабря сыграет с Хорватией.

Ранее капитан национальной команды Шамиль Тарпищев назвал большим достижением выход сборной России по теннису в финал Кубка Дэвиса.