Тарпищев назвал большим достижением выход сборной России по теннису в финал Кубка Дэвиса

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Президент Федерации тенниса России и капитан национальной команды Шамиль Тарпищев прокомментировал выход сборной в финал Кубка Дэвиса.
Тарпищев назвал большим достижением выход сборной России по теннису в финал Кубка Дэвиса
  • РИА Новости

«Конечно, такой напряжённой, но быстрой победы мы не ожидали. Ребята сыграли сегодня очень здорово — и Рублёв, и Медведев. Поэтому все довольны и счастливы», — цитирует Тарпищева РИА Новости.

Он также ответил на вопрос о матче Хорватия — Сербия во втором полуфинале. По его мнению, сербы имели шансы только в одиночном разряде, после поражения в первой игре было всё понятно с исходом противостояния, так как хорватские парники уступили только в пяти матчах за год.

«Конечно, выход в финал — это уже большое достижение. Тем более в олимпийский год, когда и женщины добились победы. Если мы победим в финале, это будет фантастический результат. Но ещё надо очень постараться», — добавил Тарпищев.

Андрей Рублёв обыграл Доминика Кёпфера со счётом 6:4, 6:0, а Даниил Медведев взял верх над Яном-Леннардом Штруффом (6:4, 6:4). Это позволило сборной России одолеть Германию (2:0) и выйти в финал Кубка Дэвиса, где она 5 декабря сыграет с Хорватией.

Ранее Рублёв выразил мнение, что Доминику Кёпферу было тяжело показать свой фирменный теннис в их матче.

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