Рублёв считает, что Кёпферу было тяжело показать свой фирменный теннис в их матче

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал свою победу над Домиником Кёпфером в полуфинальном матче Кубка Дэвиса.

«Сегодня всё классно было. Получилось с самого начала быть сконцентрированным, играть хорошо, агрессивно. Но по ходу матча не расслабляться, как это было до этого, а, наоборот, наращивать и наращивать... Ему было тяжело показать фирменный теннис. У него не было возможности. Он подавал, я забивал», — приводит слова Рублёва «Матч ТВ».

Он также заверил, что не стоит переживать по поводу его физических кондиций и психологического состояния.

Рублёв обыграл Кёпфера со счётом 6:4, 6:0, а Даниил Медведев взял верх над Яном-Леннардом Штруффом (6:4, 6:4). Это позволило сборной России выйти в финал Кубка Дэвиса, где она 5 декабря сыграет с Хорватией.

Ранее сообщалось, что сборная России по теннису впервые с 2007 года сыграет в финале Кубка Дэвиса.