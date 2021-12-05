Свинов — о шутках про фамилию после перехода в «Спартак»: нормально отношусь
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«Нормально отношусь. Всё по делу», — заявил в эфире YouTube-канала «Спартака» 21-летний вратарь.
По словам Свинова, он доволен подписанием контракта с таким великим клубом, который является самым титулованным в России.
«Не мог представить такое, немного не верится даже», — добавил он.
Он подчеркнул, что Александр Селихов и Александр Максименко — это вратари топ-уровня в России. Свинов дал понять, что он не боится конкуренции с ними.
Вратарь «Факела» подписал 4 декабря контракт с клубом из Москвы до 2025 года. Соглашение вступит в силу 1 января 2022-го.
Выступая за «Факел», Свинов пропускал в среднем меньше одного гола за матч. Он провёл 24 игры в ФНЛ в сезоне-2021/22. В 11 встречах голкипер отыграл на ноль.
Ранее нападающий «Спартака» Квинси Промес прокомментировал победу в матче 17-го тура чемпионата России по футболу над «Ахматом» (2:1).