Свинов — о шутках про фамилию после перехода в «Спартак»: нормально отношусь

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Новобранец московского «Спартака» Илья Свинов высказался о шутках про свою фамилию после перехода в столичный клуб.
Свинов — о шутках про фамилию после перехода в «Спартак»: нормально отношусь
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«Нормально отношусь. Всё по делу», — заявил в эфире YouTube-канала «Спартака» 21-летний вратарь.

По словам Свинова, он доволен подписанием контракта с таким великим клубом, который является самым титулованным в России.

«Не мог представить такое, немного не верится даже», — добавил он.

Он подчеркнул, что Александр Селихов и Александр Максименко — это вратари топ-уровня в России. Свинов дал понять, что он не боится конкуренции с ними.

Вратарь «Факела» подписал 4 декабря контракт с клубом из Москвы до 2025 года. Соглашение вступит в силу 1 января 2022-го.

Выступая за «Факел», Свинов пропускал в среднем меньше одного гола за матч. Он провёл 24 игры в ФНЛ в сезоне-2021/22. В 11 встречах голкипер отыграл на ноль.

Ранее нападающий «Спартака» Квинси Промес прокомментировал победу в матче 17-го тура чемпионата России по футболу над «Ахматом» (2:1).

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