Тренер бобслеиста: Гайтюкевич готов бороться за медали Олимпиады

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Олег Сухорученко, тренер бобслеиста Ростислава Гайтюкевича, выразил уверенность, что его подопечный способен побороться за медали зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.
Тренер бобслеиста: Гайтюкевич готов бороться за медали Олимпиады
  • РИА Новости

«Текущий сезон показывает, что Ростислав готов бороться за медали Олимпиады. За это говорят результаты, показанные им как на этапах Кубка мира, так и на тестовых соревнованиях, которые проходили на олимпийской трассе в Пекине», — цитирует тренера ТАСС.

По его словам, Гайтюкевич физически и психологически уже сейчас готов к лидерству, но существует проблема с накатом. Он добавил, что 27-летний бобслеист сейчас изучает трассы и каждый раз открывает для себя какие-то секреты.

Сухорученко считает, что Гайтюкевич через год-два наберётся опыта и будет стабильно показывать высокие результаты.

«Гайтюкевич очень работоспособен, что позволяет ему в сжатые сроки нивелировать отставание от лидеров мирового бобслея», — заключил он.

Гайтюкевич и разгоняющий Михаил Мордасов завоевали бронзовые медали этапа Кубка мира в Альтенберге (Германия).

Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля. 

Ранее сообщалось, что четвёрка Алексея Стульнева завоевала серебро этапа Кубка Европы по бобслею в Альтенберге.

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