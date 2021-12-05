В «Урале» заявили, что не собираются отправлять в отставку Шалимова

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Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов оценил игру команды в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом» (1:0).

«Сегодня был тяжелейший матч. Наши футболисты сделали всё для того, чтобы победить. Эмоций никаких не осталось совершенно. Слухи об отставке Шалимова? Это полный бред. У нас доверие к нему было, есть и будет. Он отработал только три месяца, почему мы должны его увольнять? У нас даже мыслей подобных не было. Мы видим, как играет наша команда, и полностью довольны этим. Конечно, мы играем от обороны. Поверьте мне, мы забиваем достаточно мячей и будем стараться делать это гораздо чаще», — цитирует слова Иванова «Спорт-экспресс».

После победы «Урал» набрал 16 очков и поднялся с последнего места на 12-ю строчку турнирной таблицы.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» в меньшинстве проиграл «Уралу» в матче РПЛ.

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