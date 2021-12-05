Главный тренер «Питтсбурга»: Малкин выглядит неплохо и набирает форму

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Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан рассказал о состоянии российского нападающего Евгения Малкина.

«Малкин выглядит неплохо. Набирает форму. Считаю, что его прогресс идёт хорошим темпом. Это один из лучших хоккеистов своего поколения. Этот человек может решать исход матча самостоятельно», — цитирует слова тренера пресс-служба «Пингвинз».

Малкин ещё не играл в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ. В конце прошлого сезона россиянин перенес операцию на колене.

Ранее сообщалось, что Малкин впервые после травмы провёл тренировку на льду в общей группе.

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