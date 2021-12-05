Главный тренер «Питтсбурга»: Малкин выглядит неплохо и набирает форму
«Малкин выглядит неплохо. Набирает форму. Считаю, что его прогресс идёт хорошим темпом. Это один из лучших хоккеистов своего поколения. Этот человек может решать исход матча самостоятельно», — цитирует слова тренера пресс-служба «Пингвинз».
Малкин ещё не играл в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ. В конце прошлого сезона россиянин перенес операцию на колене.
Ранее сообщалось, что Малкин впервые после травмы провёл тренировку на льду в общей группе.