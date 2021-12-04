Карацев и Хачанов уступили немецким теннисистам в парном матче полуфинала Кубка Дэвиса

Короткая ссылка
Российские теннисисты Аслан Карацев и Карен Хачанов потерпели поражение от немцев Кевина Кравица и Тима Пюца в парном матче полуфинала Кубка Дэвиса.
Карацев и Хачанов уступили немецким теннисистам в парном матче полуфинала Кубка Дэвиса
  • РИА Новости

Встреча продолжалась 1 час 41 минуту и завершилась со счётом 6:4, 3:6, 4:6.

Тем не менее Россия всё равно вышла победителем в противостоянии с Германией (2:1) и пробилась в финал, где 5 декабря сыграет с Хорватией.

Напомним, что в одиночных матчах Андрей Рублёв уверенно обыграл Доминика Кёпфера (6:4, 6:0), а Даниил Медведев взял верх над Яном-Леннардом Штруффом (6:4, 6:4).

Ранее Даниил Медведев объяснил причины кровотечения из носа в матче со Штруффом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить