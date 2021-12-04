Карацев и Хачанов уступили немецким теннисистам в парном матче полуфинала Кубка Дэвиса

Российские теннисисты Аслан Карацев и Карен Хачанов потерпели поражение от немцев Кевина Кравица и Тима Пюца в парном матче полуфинала Кубка Дэвиса.

Встреча продолжалась 1 час 41 минуту и завершилась со счётом 6:4, 3:6, 4:6.

Тем не менее Россия всё равно вышла победителем в противостоянии с Германией (2:1) и пробилась в финал, где 5 декабря сыграет с Хорватией.

Напомним, что в одиночных матчах Андрей Рублёв уверенно обыграл Доминика Кёпфера (6:4, 6:0), а Даниил Медведев взял верх над Яном-Леннардом Штруффом (6:4, 6:4).

Ранее Даниил Медведев объяснил причины кровотечения из носа в матче со Штруффом.