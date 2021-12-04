Медведев объяснил причины кровотечения из носа в матче со Штруффом

Вторая ракетка мира Даниил Медведев рассказал, с чем связано его кровотечение из носа в полуфинальном матче Кубка Дэвиса с немецким теннисистом Яном-Леннардом Штруффом.

«Очень сухо в Мадриде. Я уж не знаю точно, но у меня сосуды очень близко расположены — в принципе, иногда идёт кровь из носа. В основном в сухих городах, а в Мадриде всегда сухо. У многих игроков возникают мозоли, а меня они особо никогда не заботят, но вот кровь из носа идёт. Да, бывает», — сказал Медведев в эфире «Okko Спорт».

Медведев обыграл Штруффа со счётом 6:4, 6:4 и вывел Россию в финал турнира, где отечественные спортсмены 5 декабря встретятся с хорватами.

Ранее Медведев высказался о свисте испанских болельщиков после победы над Штруффом.