Голкипер Свинов подписал контракт с ФК «Спартак»

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Московский «Спартак» объявил о подписании контракта с голкипером воронежского «Факела» Ильёй Свиновым.
Голкипер Свинов подписал контракт с ФК «Спартак»
  • РИА Новости

«21-летний вратарь «Факела» сегодня подписал контракт с нашим клубом до 2025-го года», — сообщает пресс-служба красно-белых.

Отмечается, что соглашение вступит в силу 1 января 2022 года.

Выступая за «Факел», Свинов пропускал в среднем меньше одного гола за матч. Он провёл 24 игры в ФНЛ в сезоне-2021/22. В 11 встречах голкипер отыграл на ноль.

Голкипер является воспитанником тольяттинского футбола. Он начал профессиональную карьеру в «Ладе».

Ранее Денис Мацуев заявил, что футболисты «Спартака» должны играть с полной отдачей и при трёх зрителях.

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