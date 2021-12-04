Голкипер Свинов подписал контракт с ФК «Спартак»
- РИА Новости
«21-летний вратарь «Факела» сегодня подписал контракт с нашим клубом до 2025-го года», — сообщает пресс-служба красно-белых.
Официально: Илья Свинов – новый вратарь «Спартака» 🔴⚪️— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 4, 2021
21-летний вратарь «Факела» сегодня подписал контракт с нашим клубом до 2025-го года! Илья стал одним из открытий этого сезона в ФНЛ, проведя 11 матчей на ноль 💪
Добро пожаловать в красно-белую семью, Илья! ❤️ pic.twitter.com/rDwNQVFExX
Отмечается, что соглашение вступит в силу 1 января 2022 года.
Выступая за «Факел», Свинов пропускал в среднем меньше одного гола за матч. Он провёл 24 игры в ФНЛ в сезоне-2021/22. В 11 встречах голкипер отыграл на ноль.
Голкипер является воспитанником тольяттинского футбола. Он начал профессиональную карьеру в «Ладе».
Ранее Денис Мацуев заявил, что футболисты «Спартака» должны играть с полной отдачей и при трёх зрителях.