РУСАДА утвердило Логинову на посту генерального директора

Совет учредителей Российского антидопингового агентства (РУСАДА) назначил на пост генерального директора Веронику Логинову.

Логинова уже имеет опыт работы в РУСАДА. Также она на протяжении нескольких лет возглавляла отдел антидопингового обеспечения в Министерстве спорта России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ассоциации юристов России.

Логинова будет представлять агентство в качестве единоличного исполнительного органа управления в России и за рубежом.

Прежний гендиректор Юрий Ганус был уволен 28 августа 2020 года за нарушения в деятельности агентства.

Ранее сообщалось, что российский футбольный союз (РФС) занял первое место среди общероссийских спортивных федераций в рейтинге РУСАДА, набрав максимально возможное количество баллов.