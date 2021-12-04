«Лейкерс» уступил «Клипперс», Джеймс и Дэвис оформили дабл-дабл  

Короткая ссылка
«Лос-Анджелес Лейкерс» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) от «Лос-Анджелес Клипперс».
«Лейкерс» уступил «Клипперс», Джеймс и Дэвис оформили дабл-дабл  
  • Reuters
  • © Jayne Kamin-Oncea-USA TODAY Sports

Игра, которая прошла на арене «Стэйплс-центр», завершилась со счётом 119:115 в пользу команды Тайрона Лью.

В составе «Лейкерс» два баскетболиста оформили дабл-дабл. Энтони Дэвис набрал 27 очков и сделал 10 подборов. У Леброна Джеймса 23 очка и 11 подборов.

«Клипперс» идёт на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Лейкерс» занимает седьмое место.

Ранее сообщалось, что «Мемфис» победил «Оклахому» с рекордной разницей в истории НБА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить