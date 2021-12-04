«Лейкерс» уступил «Клипперс», Джеймс и Дэвис оформили дабл-дабл
- Reuters
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Игра, которая прошла на арене «Стэйплс-центр», завершилась со счётом 119:115 в пользу команды Тайрона Лью.
В составе «Лейкерс» два баскетболиста оформили дабл-дабл. Энтони Дэвис набрал 27 очков и сделал 10 подборов. У Леброна Джеймса 23 очка и 11 подборов.
«Клипперс» идёт на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Лейкерс» занимает седьмое место.
Ранее сообщалось, что «Мемфис» победил «Оклахому» с рекордной разницей в истории НБА.