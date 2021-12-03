«Мемфис» победил «Оклахому» с рекордной разницей в истории НБА
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Встреча, проходившая на «Федэкс Форуме» в Мемфисе, завершилась со счётом 152:79 в пользу хозяев.
Самым результативным в составе «Гриззлис» стал Джарен Джексон-младший, на счету которого 27 очков. В составе «Оклахомы» 15 очков набрал Лугенц Дорт.
«Мемфис» одержал самую крупную победу в истории НБА. «Гриззлис» удалось превзойти достижение «Кливленд Кавальерс», который в декабре 1991 года разгромил «Майами Хит» со счётом 148:80.
Ранее «Денвер» обыграл «Майами» в матче НБА, Йокич оформил дабл-дабл.