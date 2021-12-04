«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Сан-Хосе», Шестёркин отразил 19 бросков 

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«Нью-Йорк Рейнджерс» на своём льду переиграл с минимальным счётом «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Сан-Хосе», Шестёркин отразил 19 бросков 
  • AP
  • © John Munson

Игра, которая прошла в «Медисон-сквер-гарден», завершилась со счётом 1:0 в пользу синерубашечников.

Победную шайбу забросил в первом периоде Райан Строум (седьмая минута).

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил в матче 19 бросков из 19. В начале третьего периода он был заменен из-за травмы. Его место в воротах занял его соотечественник Александр Георгиев.

Ранее сообщалось, что Кирилл Капризов стал второй звездой матча «Миннесота» — «Нью-Джерси».

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