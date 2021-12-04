«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Сан-Хосе», Шестёркин отразил 19 бросков
- AP
- © John Munson
Игра, которая прошла в «Медисон-сквер-гарден», завершилась со счётом 1:0 в пользу синерубашечников.
Победную шайбу забросил в первом периоде Райан Строум (седьмая минута).
Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил в матче 19 бросков из 19. В начале третьего периода он был заменен из-за травмы. Его место в воротах занял его соотечественник Александр Георгиев.
Ранее сообщалось, что Кирилл Капризов стал второй звездой матча «Миннесота» — «Нью-Джерси».