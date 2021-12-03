Самедов: «Спартак» в матче с «Наполи» доказал, что может играть хорошо

Бывший футболист сборной России Александр Самедов поделился ожиданиями от матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и грозненским «Ахматом».

«Спартаку» надо бы хорошо закончить часть сезона перед зимней паузой. С «Наполи» дома была яркая победа. В том матче «Спартак» доказал, что может играть хорошо. Красно-белые в этой игре фавориты, играют дома», — цитирует Самедова «Спорт-Экспресс».

Он также добавил, что сюрпризов в РПЛ бывает много, поэтому сложно предсказать, как завершится матч.

Напомним, что 4 декабря в Москве на стадионе «Открытие Арена» пройдёт матч между «Спартаком» и «Ахматом». Начало — в 17:00 мск.

Ранее Полоз с пенальти открыл счёт в матче 17-го тура РПЛ «Зенит» — «Ростов».