Фёдор Емельяненко проведёт мастер-класс в Пермском крае

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Председатель наблюдательного совета Союза ММА России легендарный боец Фёдор Емельяненко прибыл с визитом в Пермский край.
Фёдор Емельяненко проведёт мастер-класс в Пермском крае
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В Пермском крае Емельяненко встретится с губернатором Дмитрием Махониным, опустится в калийную шахту глубиной 400 м, познакомится с местными спортсменами школ боевых искусств, а также проведёт закрытый мастер-класс.

«Очень важно проводить подобные встречи с легендами спорта в регионах России. Люди хотят пообщаться со своими кумирами, мечтают им подражать. После подобных встреч среди детей и подростков происходит всплеск интереса к занятиям спортом. В мастер-классе Фёдора Емельяненко примут участие около 100 юных спортсменов из Соликамска, Березников и Перми, которые представляют различные виды единоборств: самбо, дзюдо, вольную и греко-римскую борьбу, кикбоксинг, тайский бокс и ММА», — цитирует президента Союза ММА России Радмира Габдуллина пресс-служба организации.

Ранее сообщалось, что чемпионат мира — 2022 по ММА перенесён из Казахстана в ОАЭ.

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