Чемпионат мира-2022 по ММА перенесён из Казахстана в ОАЭ

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Чемпионат мира по смешанным единоборствам 2022 года из-за сложной ситуации с коронавирусной инфекцией перенесён из Нур-Султана (Казахстан) в Абу-Даби (ОАЭ).
Чемпионат мира-2022 по ММА перенесён из Казахстана в ОАЭ
  • © mmaunion.ru

«Чемпионат мира по ММА пройдёт 24—29 января 2022 года в Абу-Даби. К сожалению, перенос — вынужденная мера, пандемия внесла свои корректировки», — сообщил президент Союза ММА России Радмир Габдуллин.

По его словам, перенос мирового первенства создаёт определённые трудности для российской сборной, потому что все готовились на декабрь к другим климатическим условиям.

«Касаемо физической формы придётся готовиться к поединкам заблаговременно, ведь там будет жара, а мы приедем из глубокой зимы. Естественно, будем обсуждать с тренерским штабом проведение общего подготовительного сбора, подводящего этапа к соревнованиям», — пояснил он.

Габдуллин добавил, что многие спортсмены сейчас на ходу и в хорошей форме, поэтому им придётся сделать достаточно затяжной перерыв, чтобы перенести подготовку на декабрь и начало января.

«Это будет огромная работа для всех. Но тем не менее уверен, что мы справимся, и верю в лидерство России на чемпионате мира», — сказал он.

В Абу-Даби в эти же даты пройдёт молодёжный чемпионат мира (спортсмены 18—20 лет) и первенство планеты среди женщин.

Российский боец смешанных единоборств Ильяс Хамзин рассказал, как Пётр Ян отметил победу над Кори Сэндхагеном на турнире UFC 267 в Абу-Даби (ОАЭ).

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