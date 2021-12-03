Медведев высказался о решении WTA приостановить проведение турниров в Китае

Вторая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал решение Женской теннисной ассоциации (WTA) приостановить проведение турниров в Китае из-за ситуации с теннисисткой Пэн Шуай.

В начале ноября 35-летняя Шуай опубликовала в социальной сети сообщение о домогательстве со стороны бывшего вице-премьера Госсовета КНР Чжана Гаоли. Впоследствии пост теннисистки был удалён, а позднее она направила письмо главе WTA, в котором отказалась от своих обвинений в адрес чиновника. Затем Шуай даже появилась на публике, но в WTA до сих пор считают, что китаянке грозит опасность. По этой причине организация приостановила проведение всех турниров в Китае.

«Почему ATP не отказывается от проведения соревнований в Китае? Во-первых, мы все хотим, чтобы Пэн Шуай была в безопасности, однако до сих пор не можем знать на 100%. То, что сделала WTA, — это сильное решение. В то же время в мире много компаний за пределами WTA и ATP, которые работали в Китае и продолжают работать. Потому я не хочу кого-то обвинять. У каждого своё мнение о том, как поступать. Потому я не возьмусь судить, кто в этой ситуации плохой или хороший», — приводит слова Медведева «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что категория Кубка Кремля может быть повышена до WTA 1000.