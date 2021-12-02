Категория Кубка Кремля может быть повышена до WTA 1000

Кубок Кремля может рассчитывать на повышение статуса после приостановления проведения турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) в Китае.

«Если ситуация не изменится, в осенней части турнирного календаря, безусловно, произойдут перестановки»,— цитирует «Коммерсант» директора женского Кубка Кремля Алексея Селиваненко.

По его словам, руководитель Женской теннисной ассоциации (WTA) Стив Саймон — крайне принципиальный человек. Всё идёт к тому, что в связи с так называемым делом Пэн Шуай начались поиски альтернативных вариантов мест проведения турниров.

«Подобные вопросы даже в сложные ковидные времена успешно решаются. Доказательством тому является перенос итогового турнира WTA из Шэньчжэня в Гвадалахару», — добавил член совета директоров Международной федерации тенниса.

Статус женской части Кубка Кремля могут повысить до категории WTA 1000 с увеличением призового фонда до $1 млн.

Ранее сообщалось, что WTA отказалась от проведения турниров в Китае из-за ситуации с Пэн Шуай.