Драчёв — о спринте на этапе КМ в Эстерсунде: ребята порадовали

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал результат мужской сборной России в спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

«Хорошо прошёл спринт для наших ребят. Что у Латыпова, что у Логинова, что у Поварницына показатели хорошие. Ребята порадовали, рост обязательно будет», — цитирует Драчёва «Спорт-Экспресс».

По его словам, у российских биатлонистов есть желание и силы для борьбы за призовые места. Он считает, что гонка преследования будет очень интересной.

Эдуард Латыпов занял четвёртое место в спринте и попал в число 60 участников пасьюта. Александр Логинов — 13-й, Александр Поварницын — 28-й, Саид Каримулла Халили — 33-й, Василий Томшин — 39-й.

Мужская эстафета пройдёт 4 декабря, пасьют состоится 5 декабря.

Ранее сообщалось, что золото в спринте завоевал швед Себастиан Самуэльссон.