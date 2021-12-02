Клебо подтвердил, что выступит на этапе КМ по лыжам в Лиллехаммере
- РИА Новости
«Для меня было важно выразить мою озабоченность относительно надежности и независимости в том, что поставщик контента и правообладатель, такой как Viaplay, также заключает соглашение о коммерческом спонсорстве. В то же время я согласился разместить рекламу Viaplay на костюме для соревнований», — цитирует Клебо Aftenposten.
По его словам, он не будет пока продолжать дискуссию на данную тему, но важно, что люди увидели множество различных точек зрения по этому поводу, и важный вопрос оказался на повестке дня.
Напомним, что Клебо отказывался использовать логотип спонсора и грозился сняться с домашнего этапа Кубка мира, если федерация не решит этот вопрос.
Второй этап Кубка мира в норвежском Лиллехаммере пройдёт с 3 по 5 декабря.
Ранее сообщалось, что Клебо уладил конфликт со спонсором и выступит на этапе Кубка мира.