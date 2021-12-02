Источник: Клебо уладил конфликт со спонсором и выступит на этапе Кубка мира

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо примет участие во втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере.

По информации Aftenposten, лыжник уладил вопросы со спонсором федерации лыжных видов спорта Норвегии — стриминговым сервисом Viaplay.

Напомним, что Клебо отказывался использовать логотип спонсора и даже грозился сняться с домашнего этапа Кубка мира, если федерация не решит этот вопрос.

Второй этап Кубка мира в норвежском Лиллехаммере пройдёт с 3 по 5 декабря.

Ранее Крянин заявил о возможном снятии Клебо, что нужно уважать организаторов и выполнять их требования.