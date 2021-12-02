Источник: Клебо уладил конфликт со спонсором и выступит на этапе Кубка мира

Короткая ссылка
Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо примет участие во втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере.
Источник: Клебо уладил конфликт со спонсором и выступит на этапе Кубка мира
  • © MATHIAS BERGELD via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

По информации Aftenposten, лыжник уладил вопросы со спонсором федерации лыжных видов спорта Норвегии — стриминговым сервисом Viaplay.

Напомним, что Клебо отказывался использовать логотип спонсора и даже грозился сняться с домашнего этапа Кубка мира, если федерация не решит этот вопрос.

Второй этап Кубка мира в норвежском Лиллехаммере пройдёт с 3 по 5 декабря.

Ранее Крянин заявил о возможном снятии Клебо, что нужно уважать организаторов и выполнять их требования.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить