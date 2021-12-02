Источник: Клебо уладил конфликт со спонсором и выступит на этапе Кубка мира
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По информации Aftenposten, лыжник уладил вопросы со спонсором федерации лыжных видов спорта Норвегии — стриминговым сервисом Viaplay.
Напомним, что Клебо отказывался использовать логотип спонсора и даже грозился сняться с домашнего этапа Кубка мира, если федерация не решит этот вопрос.
Второй этап Кубка мира в норвежском Лиллехаммере пройдёт с 3 по 5 декабря.
Ранее Крянин заявил о возможном снятии Клебо, что нужно уважать организаторов и выполнять их требования.