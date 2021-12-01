Крянин — о возможном снятии Клебо: нужно уважать организаторов и выполнять их требования

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Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), бронзовый призёр ЧМ-2001 Сергей Крянин выразил мнение, что спортсмены должны уважать организаторов соревнований.
Крянин — о возможном снятии Клебо: нужно уважать организаторов и выполнять их требования
  • AP

«Клебо пытался аргументировать отказ от эмблемы спонсора своими ценностями и желанием быть независимым… Я думаю, надо уважать организаторов, кто проводит соревнования и в любом случае выполнять их требования. А личные и неличные претензии, правильно, неправильно — другой вопрос. Если ты участвуешь в Кубке мира, чемпионатах мира, Олимпийских играх, нужно проявлять уважение и к правилам, и к организаторам. Ты должен подчиняться их требованиям. А всё остальное — лирика. Если ты хочешь бежать по лыжне прямо или со спуска съехать, а организатор говорит, что надо бежать на подъем, это же нереально. Это может привести к самым разным последствиям. Для чего вам правила соревнований?» — сказал Крянин RT.

Ранее Крянин заявил, что ситуации со спонсорами в лыжах никак не должны влиять на сами гонки.

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