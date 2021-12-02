Финал Гран-при по фигурному катанию могут перенести на конец сезона

Финал Гран-при по фигурному катанию может быть перенесён на конец сезона.

«ISU сожалеет, что проведение мероприятия в Осаке в декабре невозможно. ISU оценит возможность переноса проведения финала Гран-при на конец сезона и примет решение как можно скорее», — говорится в официальном заявлении ISU.

Напомним, что финал Гран-при, который должен был пройти в Осаке (Япония) с 9 по 12 декабря, отменён из-за распространения нового штамма коронавируса.

Таким образом, турнир не состоится во втором сезоне подряд.

Ранее в ФФККР высказались о возможном проведении соревнований вместо финала Гран-при.