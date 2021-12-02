В ФФККР высказались о возможном проведении соревнований вместо финала Гран-при

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков заявил, что федерация не будет проводить дополнительные соревнования вместо финала Гран-при.

«Наша федерация не планирует проводить никаких дополнительных соревнований. Если ISU рассмотрит возможность проведения финала, то наши спортсмены примут участие в конце сезона», — цитирует Горшкова «Чемпионат».

Напомним, что финал Гран-при, который должен был пройти в японской Осаке с 9 по 12 декабря, отменён из-за распространения нового штамма коронавируса. На турнир квалифицировались 11 из 24 участников, которые представляют сборную России.

Ранее Траньков заявил, что отмена финала Гран-при — это уже не экстремальная ситуация.