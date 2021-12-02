Траньков: отмена финала Гран-при — это уже не экстремальная ситуация
- РИА Новости
«Понятно, что спортсмены расстраиваются, но это уже не является экстремальной ситуацией: отменялись чемпионат мира, чемпионат Европы и прочие серии Гран-при. Опасения за отмену Олимпийских игр? Мы живём в таком мире, когда опасения есть всегда», — цитирует Транькова «Чемпионат».
Он добавил, что все ждали решения об отмене финала. Траньков считает, что в такой ситуации тренерам и спортсменам остаётся только готовиться и ждать соревнований.
Напомним, что финал Гран-при, который должен был пройти в японской Осаке с 9 по 12 декабря, отменён из-за распространения нового штамма коронавируса.
Ранее Тарасова заявила, что соревнования отменяются из-за болезни всего мира.