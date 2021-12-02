Тарасова: соревнования отменяются из-за болезни всего мира

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на отмену финала Гран-при в Японии.

«Соревнования отменяются из-за болезни всего мира. Все будут продолжать готовиться к более серьёзным турнирам через свои национальные соревнования. У нас профессиональные тренеры, поэтому отмена финала никак не повлияет на процесс подготовки к Олимпийским играм», — цитирует Тарасову «Чемпионат».

Она добавила, что «мы не можем повлиять на это решение — остаётся только подчиниться».

Напомним, что финал Гран-при был официально отменён из-за распространения нового штамма коронавируса. Турнир должен был пройти в японской Осаке 9—12 декабря.

Ранее Тарасова заявила, что наша федерация могла бы в кратчайшие сроки организовать финал Гран-при.