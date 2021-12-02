Тарасова: наша федерация могла бы в кратчайшие сроки организовать финал Гран-при

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на информацию об отмене финала Гран-при в Японии.
Тарасова: наша федерация могла бы в кратчайшие сроки организовать финал Гран-при
  • © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

«В России можно провести соревнование такого уровня. Наша федерация могла бы в кратчайшие сроки организовать такой турнир», — цитирует Тарасову РИА Новости.

Напомним, что японские СМИ сообщают об отмене финала Гран-при из-за распространения нового штамма коронавирусной инфекции. Турнир должен был пройти в японской Осаке с 9 по 12 декабря.

В ноябре в Сочи состоялся заключительный этап серии Гран-при в России — Кубок "Ростелекома".

Ранее Орсер прокомментировал информацию об отмене финала Гран-при в Японии.

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